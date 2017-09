Zaostale utakmice 4. kola 1. HNL Središta Split : Pobjeda mlađih pionira, novi poraz juniora Zmaja

U zaostalim utakmicama 4. kola Prve HNL Središta Split mlađi pioniri i juniori Zmaja na gostovanju kod splitskog Adriatica upisali su pobjedu i poraz. Mlađi pioniri su u uzbudljivoj i neizvjesnoj utakmici do novih bodova došli na isteku utakmice, Puljić je bio strijelac za konačnih 2 : 3. Juniori nastavljaju niz poraza, protiv Adriatica im je mrežu u nedostatku vratara čuvao branič Roso. Domaći su do tri boda došli pogotkom u prvom poluvremenu, mali broj igrača otežava sastavljanje momčadi treneru Talajiću . Uz to sastav se mijenja iz utakmice u utakmicu pa se osim poraza ništa drugo ne može ni očekivati. Uprava kluba morala bi hitno poduzeti određene mjere kako bi se ovo loše stanje sa juniorima što prije promjenilo.

J.K.