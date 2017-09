Spuštena zastava Makarskog kulturnog ljeta 2017: ‘Možda ne možemo dovesti Rolling Stonese, ali postajemo zreli za gostovanje inozemnih zvijezda’

Nakon gotovo tri mjeseca trajanja prošlog su tjedna i službeno spušteni zastori Makarskog kulturnog ljeta 2017., koje je u organizaciji Grada Makarske te Turističke zajednice donijelo preko stotinu događanja u sferi kulture, zabave i sporta, ugostivši na tisuće posjetitelja te obilježivši turističku sezonu nizom kvalitetnih događanja. Bilo je tu uistinu svega i svačega – velikih i ‘malih’ koncerata, festivala, kazališnih predstava, umjetničkih izložbi, pučkih fešti, sportskih natjecanja, naš su grad pohodile i velike domaće zvijezde poput Gibonnija, Parnog valjka, Massima, Josipe Lisac, sve to u svakodnevnom ritmu i na čak 17 lokacija širom Makarske čime je ovogodišnja manifestacija na mnogo načina postavila standarde za buduća izdanja. Tim smo povodom porazgovarali s ljudima koji su stajali iza odabira ovogodišnjeg progama u organizaciji Grada – pročelnikom Odjela za društvene djelatnosti, savjetnicom za kulturukako bi što kvalitetnije podvukli konačnu crtu pod netom završeno Makarsko kulturno ljeto, ali i pokušali doznati u kojem će se smjeru najveća gradska manifestacija kretati ubuduće. – Kao i svake godine, kulturni i kulturno-zabavni dio programa organizirao je Grad Makarska, dok je pučke fešte, Ljetni karneval i dio zabavnih koncerata odradila Turistička zajednica. Na terenu, recimo da je cjelokupni posao odradila ekipa od 40-ak ljudi uključujući nas iz Odjela za društvene djelatnosti, djelatnike Komunalnog pogona, redare, hostese i djelatnike TZ grada Makarske – pojašnjava pročelnik Kuzmanić.

Odjel za društvene djelatnosti ove je godine za potrebe Makarskog kulturnog ljeta raspolagao s budžetom od 650 000 kuna s kojim je, složiti će se naši sugovornici, ali sasvim sigurno i veliki dio posjetitelja ovoljetnih događanja, obavljen i više nego dobar posao. – Zapravo, ove smo godine imali jednu od najjednostavnijih organizacija Makarskog kulturnog ljeta jer smo se dobro pripremili, već u ožujku zaključili ugovore s izvođačima, što je na kraju doprinijelo da se stvari na terenu odrade bolje te uz manje nervoze i stresa. S druge strane, trudimo se nadograđivati i u onom tehničkom smislu, nabavili smo nove dijelove za pozornicu što je također donekle pojednostavilo svakodnevne zadatke, a nama dalo mogućnosti da se za određena događanja pripremimo i nekoliko dana ranije. Ovo nam je svakako dobra škola za buduća izdanja i pokazatelj kako bi trebali rješavati stvari. Ali treba biti zadovoljan time što smo pokazali da se s jednako, pa i manje sredstava, ali uz slobodu rada, možemo dokazati kvalitetom programa. Volje imamo, što samo znači da tako možemo nastaviti i ubuduće, jasno ukoliko budemo imali potporu – kazat će naši sugovornici.

Za razliku od proteklih nekoliko izdanja, ovogodišnje je Makarsko kulturno ljeto donijelo nešto drugačiji koncept – još ranije se odustalo od dosadašnje prakse Makarskog kulturnog ljeta kao festivala s pripadajućim nagradama, a događanja su se, kako će istaknuti pročelnik Kuzmanić, ponovo otvorila ‘prema publici’. – Mislim da je proteklih godina u programu nedostajalo događaja na otvorenom, dosta se toga događalo, kažimo tako, iza zatvorenih vrata. Pa se dogodilo da bi imali ljeto koje košta toliko koliko košta, no bez onog željenog šušura u gradu. Bilo je i nešto nezadovoljstva kod građana zbog toga, dosta se i tražilo da se događanja vrate na trgove i ulice, a to se na kraju i dogodilo. Zbog toga smo ovaj put ‘zaokrenuli brod’ na neki način, isprobali neke nove lokacije i mislim da se to pokazalo dobrim potezom. Pogotovo se to odnosi na Osejavu gdje je održan koncert Gibonnija, a koji je bio uistinu spektakularan. S druge strane, nije ni jednostavno tek tako uvesti novu lokaciju u program, jer susreli smo se i s određenom skepsom hoće li taj prostor ispuniti očekivanja, međutim sve se završilo izvrsno. Sličan je problem bio i prije 10 godina kada su klapski koncerti s Kačićeva trga prebačeni na Trg Tina Ujevića, koji se na kraju pokazao odličnim izborom, koji smo koristili koliko s god moglo. Osim toga, ove smo godine pokušali na neki način i približiti događanja ljudima, pogotovo domaćima, složivši im program na način da znaju što se obično događa kojim danima, da su klapski koncerti rezervirani za petak, da ljudi znaju da je srijeda dan za kazališnu predstavu, slično je i Turistička zajednica učinila s Ribarskim večerima koje su se uvijek odvijale u utorak, dok je ponedjeljkom na programu bila klasična glazba – prokomentirat će Dražen Kuzmanić, dodavši da donedavna ideja Makarskog kulturnog ljeta kao festivala s nagradama nije polučila pravi rezultat. – Promjena koncepcije nije bila naša odluka, već odluka protekle gradske vlasti koja je osnovala Odbor za organizaciju Makarskog kulturnog ljeta i gdje je odlučeno da se odustaje od festivala i dodjele nagrada, kao i da se program na Sv. Petru prestaje zvati Š.O.K.K.. Mi smo radili u skladu s odlukama Odbora. Taj festival možda i nije bio loše zamišljen, no bio je loše izveden, čemu je najbolji dokaz što se dobitnici nagrada jednog festivala na kraju ne bi ni pojavili na dodjeli. Odnosno, manifestaciju vjerojatno nisu ni doživljavali kao festival – zaključuje Kuzmanić.

S već spomenutih stotinjak događanja, naš grad se u proteklim mjesecima istaknuo kao jedno od najaktivnijih kulturnih i zabavnih središta u Hrvatskoj. Upravo zato smo naše sugovornike upitali kakvo mjesto danas pripada Makarskoj na karti ljetnih kulturnih manifestacija, a u konkurenciji i s neusporedivo većim budžetima gradova poput Splita ili Dubrovnika, koji još uvije važe za perjanice domaće kulturne ponude. – Zapravo je prilično teško naći pravu usporedbu. S Dubrovnikom i Splitom se ne možemo uspoređivati kada u tim gradovima samo za otvaranje bude potrošeno sredstava gotovo koliko mi imamo za čitavu sezonu. S druge strane, kada bi se uspoređivali s gradovima naše veličine, recimo s Trogirom ili Biogradom, usporedbe ponovno ne stoje jer nudimo mnogo više programa od njih. Ipak, nekakav feedback smo uspjeli dobiti, primjerice na Radio Splitu se nedavno razgovaralo upravo o kulturnim programima tijekom ljeta u dalmatinskim gradovima i upravo je Makarska pri tome izdvojena kao primjer dobro organiziranog programa. Ima tu i zanimljiv detalj, da smo vjerojatno jedini u državi gdje kulturni program organizira Grad, a ne isključivo Turistička zajednica. Time se redovno iznenade i sami izvođači koji dolaze u Makarsku – kazat će Sandra Vranješ, koja nije propustila istaknuti vrlo dobru suradnju s brojnim gradskim udrugama koje su svojim projektima (jedan od primjera svakako je Jazz festival op.a.) itekako pripomogli ukupnoj kvaliteti programa. – Suradnja je izvrsna, ponosni smo na to, jer je konačan rezultat da se u našem gradu različite manifestacije, festivali i ostala događanja odvijaju praktički neprekidno i kroz čitavu godinu. Zbog toga smo u stalnom kontaktu s udrugama, pomažemo im i s tehničke strane i kako god drugačije možemo, i vjerujem da će se ovakva suradnja nastavljati i dalje na zadovoljstvo sviju – ističe Vranješ.

Nakon završetka ovogodišnje manifestacije, jedno od najbitnijih pitanja je zapravo u kojem se smjeru, poslije ovogodišnjeg izdanja, Makarsko kulturno ljeto može razvijati dalje. Sama lista imena koja su ovog ljeta nastupala po pozornicama širom grada, od Kačićeva trga, Ljetnog kina, gradske rive, platoa Osejave i dalje, govori da je letvica postavljena prilično visoko te da ovakav standard neće biti jednostavno održati. – Smatramo da Makarska može i treba ciljati i na veće projekte od recimo Parnog valjka ili Gibonnija, koji su opet sami po sebi vrh neke domaće ponude. Dakako, ne moramo imati The Rolling Stonese u našem gradu, vjerojatno nikada ni nećemo, međutim sigurni smo da smo zreli za kakvu inozemnu zvijezdu i pokušati ćemo u tom pravcu. Razmišljali smo o tome i prije mnogo godina, nažalost u međuvremenu nismo to uspjeli realizirati, ali sada se bavimo time, pregovaramo i vidjet ćemo što se može i koga se može dovesti u program za iduću godinu – objašnjava Kuzmanić.

Ozren Franić / Foto arhiva MP